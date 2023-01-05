Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕК заявила о продолжении расследования диверсии на «Северных потоках»
Мир
Эрдоган допустил проведение личной встречи с Асадом «ради мира в Сирии»
Политика
Путин заявил Эрдогану о готовности к диалогу при выполнении Киевом требований РФ
Общество
МЧС предупредило об опасности схода лавин в Сочи
Мир
Британский полковник допустил прямое столкновение России и НАТО в 2023 году
Мир
Сеть ресторанов McDonald’s решила прекратить работу в Казахстане
Мир
В США объяснили отказ поставлять Киеву танки Abrams техническими причинами
Мир
Пленные украинские военные назвали Зеленского марионеткой
Мир
Церемония похорон Бенедикта XVI завершилась в Ватикане
Мир
Погранкомитет Белоруссии заявил о вооруженных провокациях со стороны Украины
Мир
Минэкономики Украины заявило о рекордном падении ВВП на 30%
Мир
МИД Франции не считает поставки танков Киеву соучастием в конфликте
Сюжет:

Экс-разведчик США назвал РФ первой осмелившейся открыто противостоять НАТО страной

Экс-разведчик США Риттер: благодаря России больше нельзя называть НАТО и США «хулиганами, которым никто не осмеливается противостоять»
0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия разрушила планы киевского режима по захвату Донбасса вопреки ожиданиям Запада, осмелившись тем самым начать противостояние со всем блоком НАТО. Такое мнение высказал офицер американской разведки в отставке Скотт Риттер в беседе с китайской газетой Global Times в среду, 4 января.

«Многие на Западе не думали, что Россия действительно пойдет на это. Они считали, что последствия российской военной операции против Украины будут настолько тяжелыми и катастрофическими для России, что Москву это удержит», — отметил Риттер.

НАТО подкачалось: какие силы нарастил альянс у границ России и Белоруссии
С февраля этого года группировка блока в Восточной Европе увеличилась в 2,5 раза

Он указал на то, что на Западе не предприняли каких-любо серьезных шагов для дипломатического урегулирования назревающего конфликта до его начала, что также, по его мнению, говорит о том, что западные лидеры не воспринимали Москву всерьез.

«Еще одним свидетельством того, что Запад не воспринимал Россию всерьез, была абсолютная неспособность Запада предпринять что-либо, что хоть немного напоминало бы серьезную дипломатию, для поиска дипломатического решения этой проблемы», — сказал Риттер.

Он напомнил, что до начала активной фазы конфликта Россия предприняла согласованные усилия для выполнения Минских соглашений, но это было отвергнуто западными странами, в частности США, Германией и Францией, несмотря на обещания лидеров этих трех стран оказать давление на Украину в принятии Минских соглашений.

«Если бы минские протоколы были приняты и реализованы в полном объеме, спецоперации бы не было. Это было очень простое решение, которое Запад не искал. Поэтому я не верю, что они думали, что Россия серьезно относится к военной операции», — заметил бывший разведчик.

По его словам, ни Германия, ни Франция никогда серьезно не относились к Минску, они использовали его только как бутафорию, как прикрытие для создания армии НАТО, способной решить проблему Донбасса военным путем.

«И русские опередили западные планы. Это событие, которого на самом деле никто не ожидал. И когда это произошло, это потрясло весь мир», — сказал он.

Риттер отметил, что теперь, благодаря действиям России, больше нельзя называть Запад, НАТО и США «хулиганами, которым никто не осмеливается противостоять».

«Россия противостояла хулигану. Россия подала сигнал о том, что есть пределы всему, показала, на что крупная держава может пойти, когда речь идет о безответственных действиях Запада. Русский народ определил, что происходящее на Украине — это не конфликт между Россией и Украиной, а конфликт между Россией и коллективным Западом. И они готовы сражаться в этой борьбе до конца», — подытожил Риттер.

Ранее, 22 декабря, турецкий обозреватель Берджан Тутар отметил, что западные страны побоялись вступить в прямой конфликт с Россией, решив пожертвовать Украиной ради достижения своих собственных целей в отношении Москвы.

5 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что действия Североатлантического альянса не должны привести к прямому столкновению с Россией, но при этом они должны надежно сдерживать ее. По словам канцлера, с этой целью Германия значительно усилила свое присутствие на восточном фланге НАТО, усилив возглавляемую Германией боевую группу НАТО в Литве, а также направив войска для пополнения боевых групп в Словакии.

Несколькими днями ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о прямом участии США и НАТО в конфликте на Украине. Он указал на поставки оружия от стран альянса в Киев и подготовку этими странами украинских военных.

В конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что на Украине идет противостояние России и НАТО, о чем говорит тот факт, что всё большее число военных специалистов из стран альянса воюют в составе десятка частных военных компаний и Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023