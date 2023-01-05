Экс-разведчик США назвал РФ первой осмелившейся открыто противостоять НАТО страной

Россия разрушила планы киевского режима по захвату Донбасса вопреки ожиданиям Запада, осмелившись тем самым начать противостояние со всем блоком НАТО. Такое мнение высказал офицер американской разведки в отставке Скотт Риттер в беседе с китайской газетой Global Times в среду, 4 января.

«Многие на Западе не думали, что Россия действительно пойдет на это. Они считали, что последствия российской военной операции против Украины будут настолько тяжелыми и катастрофическими для России, что Москву это удержит», — отметил Риттер.

Он указал на то, что на Западе не предприняли каких-любо серьезных шагов для дипломатического урегулирования назревающего конфликта до его начала, что также, по его мнению, говорит о том, что западные лидеры не воспринимали Москву всерьез.

«Еще одним свидетельством того, что Запад не воспринимал Россию всерьез, была абсолютная неспособность Запада предпринять что-либо, что хоть немного напоминало бы серьезную дипломатию, для поиска дипломатического решения этой проблемы», — сказал Риттер.

Он напомнил, что до начала активной фазы конфликта Россия предприняла согласованные усилия для выполнения Минских соглашений, но это было отвергнуто западными странами, в частности США, Германией и Францией, несмотря на обещания лидеров этих трех стран оказать давление на Украину в принятии Минских соглашений.

«Если бы минские протоколы были приняты и реализованы в полном объеме, спецоперации бы не было. Это было очень простое решение, которое Запад не искал. Поэтому я не верю, что они думали, что Россия серьезно относится к военной операции», — заметил бывший разведчик.

По его словам, ни Германия, ни Франция никогда серьезно не относились к Минску, они использовали его только как бутафорию, как прикрытие для создания армии НАТО, способной решить проблему Донбасса военным путем.

«И русские опередили западные планы. Это событие, которого на самом деле никто не ожидал. И когда это произошло, это потрясло весь мир», — сказал он.

Риттер отметил, что теперь, благодаря действиям России, больше нельзя называть Запад, НАТО и США «хулиганами, которым никто не осмеливается противостоять».

«Россия противостояла хулигану. Россия подала сигнал о том, что есть пределы всему, показала, на что крупная держава может пойти, когда речь идет о безответственных действиях Запада. Русский народ определил, что происходящее на Украине — это не конфликт между Россией и Украиной, а конфликт между Россией и коллективным Западом. И они готовы сражаться в этой борьбе до конца», — подытожил Риттер.

Ранее, 22 декабря, турецкий обозреватель Берджан Тутар отметил, что западные страны побоялись вступить в прямой конфликт с Россией, решив пожертвовать Украиной ради достижения своих собственных целей в отношении Москвы.

5 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что действия Североатлантического альянса не должны привести к прямому столкновению с Россией, но при этом они должны надежно сдерживать ее. По словам канцлера, с этой целью Германия значительно усилила свое присутствие на восточном фланге НАТО, усилив возглавляемую Германией боевую группу НАТО в Литве, а также направив войска для пополнения боевых групп в Словакии.

Несколькими днями ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о прямом участии США и НАТО в конфликте на Украине. Он указал на поставки оружия от стран альянса в Киев и подготовку этими странами украинских военных.

В конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что на Украине идет противостояние России и НАТО, о чем говорит тот факт, что всё большее число военных специалистов из стран альянса воюют в составе десятка частных военных компаний и Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.