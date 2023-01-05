ВС РФ уничтожили более 55 экстремистов из «батальона имени Шейха Мансура»

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили в Донецкой Народной Республике (ДНР) более 55 экстремистов из «батальона имени Шейха Мансура», участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Об этом 5 января сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, экстремисты, а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники были уничтожены в результате сосредоточенного удара ВС РФ.

Конашенков также рассказал, что ВС РФ ведут успешные наступательные действия на донецком направлении, где было уничтожено до 60 украинских военных, а также четыре боевые машины и пять автомобилей за сутки.

По его словам, на купянском направлении уничтожено до 30 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), один танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, ликвидировано более 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа.

Также, на южнодонецком направлении было уничтожено более 40 военных ВСУ, три боевые бронированные машины и два пикапа. В Запорожской области и ДНР уничтожено два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Кроме того, истребитель Воздушно-космических сил (ВКС) России сбил украинский самолет Су-24 в районе Красногоровки в ДНР.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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