Радостная весть

Весь христианский мир празднует Рождество Иисуса Христа в канун Нового года. Это событие, ставшее началом нашего летоисчисления, стало повсеместно чествоваться христианами с середины IV века н.э. 25 декабря, в соответствии с традиционным праздником того времени — возрождения солнца, началом увеличения светлого времени суток. Отсюда берет начало поэтическое прославление Иисуса Христа в богослужении как Солнца Правды.

Современное различие в отношении дня празднования Рождества Христова связано с тем, что Русская православная церковь использует юлианский календарь (старый стиль), так что 25 декабря по старому стилю приходится на 7 января общепринятого нового стиля. Впрочем, значение самого события от этот нисколько не меняется. Действительно, ведь само Рождество Христово стало поистине началом новой эры. В мир пришел Тот, в Ком обитали две природы: Человеческая и Божественная.

За всё время существования цивилизации не было найдено ни одного народа, у которого не оказалось бы той или иной религии, то есть внутреннего чувства того, что жизнь не ограничивается только видимым миром. Все религии были именно поиском связи с невидимым, духовным миром, они были подобны рукам, протянутым к небу. Истинный ответ о мире духовном начался через человека по имени Авраам (Быт. 12, 1–5). Ему и его роду, потом его племени, потом его народу открылась вера в Единого Бога, Которого нельзя ни нарисовать, ни высечь из камня, Который говорит человеку: «Ходи передо Мной и будь непорочен» (Быт. 17, 1). «Авраам поверил Богу, и Он вменил ему это в праведность» (Быт. 15, 6).

Потомки Авраама, народ Израиля, несмотря на окружение многочисленных языческих племен, сохранили не только веру в Единого Бога Творца и Вседержителя, но и взрастили веру в то, что, несмотря на все человеческие жестокости и безобразия, Бог ведет человечество к светлому завершению истории — новому небу и новой земле. Это совершится через приход в мир особого Посланника Божьего, Помазанника, Мессию, по-гречески Христа.

Первым об этом Посланнике пророчествовал в VIII в. до н.э. пророк Исаия: «И научит Он нас Своим путям… и перекуют мечи свои на орала (т.е. плуги), и копья свои — на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» (Исаия 2, 3–4). Конечно, речь идет о радикальном преображении всего мира, преображении, к которому ведет еще долгий исторический путь.

И вот, именно в событии Рождества этот путь получил свое начало. Родился Посланник Божий, Который стал ответом на извечные поиски человека близости с Невидимым, Непознаваемым Творцом мира. В этой близости для каждого человека открывается цель, смысл и истинный путь жизни как существа, созданного по образу и подобию Бога. Иисус говорит, что Он для каждого человека есть «Путь, Истина и Жизнь».

Чуть более 30 лет назад в жизни нашей страны произошло радикальное изменение: вера в Бога из «вредной идеологии» стала естественным правом выбора для каждого человека. Знаменательно, что произошло это перед празднованием 1000-летия Крещения Руси, которое, как известно, совершилось при великом князе Владимире в 988 году. Страна наша восстановила свой статус принадлежащей к христианской цивилизации. За минувшие годы были восстановлены и открыты тысячи храмов и сотни монастырей. Издается множество христианской литературы. Существуют христианские теле- и радиоканалы. В интернете можно найти массу сведений о христианстве и Церкви.

Однако стала ли христианской жизнь нашей страны? Думается, что до этого еще далеко. За 70 лет атеистической диктатуры в СССР были утрачены духовные и культурные ценности, для возрождения которых необходимо еще немало усилий, а главное то, что на языке Евангелия называется покаянием. Что для нас сейчас является самым важным? Ответ очень простой: честное исполнение каждым своих обязанностей. Мы должны услышать слова Иоанна Крестителя, который призывал: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему» (Лк. 3, 4). Он же говорил сборщикам налогов и полицейским того времени: «Ничего не требуйте более определенного вам… и довольствуйтесь своим жалованьем» (Лк. 3, 13–14). Как это злободневно!

А для каждого человека, особенно считающего себя православным христианином, необходимо, как говорил в своем послании апостол Петр, возрастать «в познании Господа нашего Иисуса Христа» (2 Петр. 1, 8). В этом нам поможет чтение нашей главной христианской книги — Евангелия. Это название в переводе с греческого означает Радостная весть.

С Новым годом и с Рождеством Христовым!

Автор — протоиерей, настоятель Храма Святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине (храм Благовещения Пресвятой Богородицы), ученый-биолог, публицист и общественный деятель