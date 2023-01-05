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Британский полковник допустил прямое столкновение России и НАТО в 2023 году

Экс-полковник ВС Британии Бреттон-Гордон допустил начало войны России и НАТО в 2023 году
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Фото: Global Look Press/Xander Heinl
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Бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон допустил, что в 2023 году на фоне конфликта на Украине может произойти прямое военное столкновение между Россией и НАТО. Об этом он заявил 4 января в интервью The Telegraph.

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Экс-полковник ВС выразил надежду, что холодная война НАТО с Россией не перерастет в прямое военное столкновение, однако отметил, что не уверен в этом.

«Вот почему я встревожен теми, кто, похоже, считает, что вероятность того, что НАТО вмешается в конфликт на Украине в 2023 году, практически равна нулю», — заявил он.

По его словам, НАТО важно завершить конфликт как можно скорее, и в этом якобы поможет поставка Киеву необходимого оружия. Также военный считает необходимым «дать понять России, где именно находятся наши красные линии».

Ранее, 30 декабря, военный эксперт Роберт Фарли в материале для 19Fortyfive заявил, что вероятность начала третьей мировой войны в 2023 году увеличивается. По его словам, одной из причин ее начала войны может стать ситуация на Украине.

Однако прямое столкновение России и НАТО во время украинского конфликта автор назвал маловероятным. По его словам, ситуация может перерасти в крупный конфликт, если одна из сторон решится на рискованные шаги.

20 декабря политолог, руководитель Экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин высказал мнение, что прямое столкновение между Россией и НАТО продлилось бы три часа, так как речь бы шла о ядерном конфликте. По его словам, победителей в такой войне не было бы.

10 декабря генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине может вылиться в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Он допустил, что всё может «пойти ужасным образом».

За день до этого президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.

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