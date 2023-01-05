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В Кремле пообещали сообщить о планах Путина на Рождество

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Кремль пока не раскрывает, где президент России Владимир Путин посетит рождественскую службу. Об этом 5 января сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Журналисты ТАСС уточнили у Пескова, посетит ли Путин службу в одном из российских регионов или приедет в церковь в Ново-Огарево.

«Ни то, ни другое», — коротко ответил Песков.

Он добавил, что о планах Путина на Рождество сообщат позднее.

В 2022 году президент посетил богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа, который находится рядом с подмосковной резиденции российского лидера Ново-Огарево.

Ранее Путин отправлялся на Рождество в храмы за пределы столицы. Например, в 2019 и 2020 годах он присутствовал на богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, а в 2021 году президент посетил церковь Николы на Липне под Великим Новгородом.

В 2022 году Путин указал на особый нравственный смысл этого христианского праздника, отметив, что он является одним из главных и любимых.

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