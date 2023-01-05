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Карта спецоперации на Украине 5 января

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 5 января можно в материале «Известий».

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Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении уничтожено до 30 военных ВСУ, один танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, ликвидировано более 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа. На донецком направлении в ходе успешных наступательных поражено до 60 боевиков, четыре БМП и пять автомобилей.

Также на южнодонецком направлении были уничтожены более 40 военных ВСУ, три боевые бронированные машины и два пикапа. В Запорожской области и ДНР уничтожено два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ. В ДНР в результате сосредоточенного удара уничтожено более 55 экстремистов так называемого батальона имени Шейха Мансура, а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Кроме того, в ДНР были уничтожены: боевая машина РСЗО «Град» и две пусковые установки РСЗО «Ольха». В Запорожской области и ДНР на огневых позициях уничтожены: самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» и 2 самоходные гаубицы 2С3 «Акация». В Николаевской области уничтожена артиллерийская система М777 производства США. Также сбито два самолета ВСУ: Су-24 и Су-25, 21 беспилотник и перехвачено пять снарядов РСЗО HIMARS, четыре ракеты HARM.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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