В Брянской области до 2024 года отремонтируют 24 школы искусств

В Брянской области до 2024 года проведут реконструкцию в 24 школах искусств. Об этом пишет «Брянская учительская газета».

На эти цели будет выделено более 400 млн рублей.

Как отмечает NASHBRYANSK.RU, ремонт будет проведен в рамках регионального проекта «Культурная среда». Так, в 2022 году благодаря проекту была реконструирована школа в Сураже и еще восемь зданий. На работы выделили 78,5 млн рублей.

Ранее, 28 декабря, сообщалось, что в Тамбове стартовал заключительный этап реконструкции и строительства конструктивных элементов здания филармонии. Также ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.