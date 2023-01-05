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Синоптики пообещали жителям Тверской области аномальные морозы

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В пятницу, 6 января, в Тверской области ожидаются аномальные морозы. Об этом 5 января пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

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Так, по данным метеослужбы, сообщение которой приводит ведомство, с 6 по 10 января температура воздуха в области будет примерно на 7 градусов ниже нормы.

«Самой холодной станет ночь на Рождество. Столбики термометров будут опускаться до отметки –27 градусов, но из-за северного ветра будет ощущаться как –31», — говорится в материале.

При этом в эти дни осадков преимущественно не ожидается.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что причиной аномально холодной погоды в России является необычная траектория движения воздушных масс. По его словам, ультраполярное вторжение должно продлиться не более пяти дней.

В этот же день Вильфанд спрогнозировал в европейской части России морозы до –47 градусов. В Якутии, Магаданской области и на Чукотке температура может достигать –53 градусов.

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