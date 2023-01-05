Два человека погибли при пожаре в производственном здании в Петербурге

Возгорание в производственном здании ликвидируют в Пушкинском районе Петербурга, сообщает 5 января пресс-служба городского главка МЧС в Telegram-канале.

Огонь охватил площадь помещения размером в 420 кв. м на Пулковском шоссе.

На текущий момент пожар локализован.

В результате ЧП два человека погибли, сообщили в ведомстве.

Ранее, 1 января, в доме-памятнике на Вознесенском проспекте в Санкт-Петербурге произошло возгорание в восьмикомнатной коммунальной квартире. В результате инцидента жильцов дома эвакуировали. В 22:15 пожар был ликвидирован.