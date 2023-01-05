Анонсирована первая в этом году Московская музейная неделя

Первая в 2023 году Московская музейная неделя пройдет с 9 по 15 января. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«В прошлом году выставки в рамках Московской музейной недели посетили свыше 1,3 млн горожан и туристов. Больше всего гостей приняли музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», Музей космонавтики, Музей Москвы, Дарвиновский музей. Новый сезон проекта начнется уже совсем скоро — сразу после новогодних каникул. Участников ждут экспозиции, посвященные истории, искусству, технологиям и естественным наукам», — рассказала Сергунина.

Так, в «Царицыне» приглашают на выставку «В поисках народного искусства» о традициях разных регионов России. Некоторые экспонаты можно рассмотреть с помощью технологий дополненной реальности.

Музей-заповедник «Коломенское» выставляет в интерьерах дворца царя Алексея Михайловича шедевр авторства Михаила Врубеля — расписной керамический камин «Микула Селянинович и Вольга», состоящий из 150 изразцов разной формы. Камин создан по мотивам былины о князе Вольге Святославиче и богатыре-землепашце Микуле Селяниновиче.

В Музее космонавтики можно посетить выставку «Мой маленький космос», включающую более 300 экспонатов, в частности, значки и миниатюрные портреты космонавтов, выполненные на манер фарфоровых медальонов.

В Государственном музее Александра Пушкина приглашают посмотреть экспозицию «Пушкинские мотивы в народном и массовом искусстве». Там выставляется фарфор Гжели, хохломская роспись, изделия с резными узорами из дерева и кости, тканые платки.

В Московском музее современного искусства можно посетить выставку «Лики и лица: путешествия образов» об исследовании портретного жанра, а в Музее имени Николая Островского — выставку, посвященную истории фокстрота.

Площадки-участники акции будут бесплатно принимать посетителей в определенные дни. Посмотреть расписание и оформить электронный билет можно на сайтах учреждений или портале mos.ru.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.