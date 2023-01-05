Украинские военные за два часа выпустили по ДНР 36 снарядов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 5 января за два часа семь раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР) из тяжелой артиллерии. Об этом свидетельствуют опубликованные в Telegram-канале данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Всего выпущено 36 снарядов различного калибра.

В частности, с 09:50 до 11:50 (мск) под огнем украинских военных оказались четыре населенных пункта республики.

По Донецку ВСУ выпустили шесть снарядов, а по Макеевке — восемь. Кроме того, шесть боеприпасов прилетело по Горловке и пять — по Пантелеймоновке. Удары наносились из 155-миллиметровых орудий.

Также по Макеевке и Пантелеймоновке было выпущено в общей сложности 11 снарядов из артиллерии калибра 152 мм.

Вооруженные силы Украины в течение новогодней ночи выпустили 25 снарядов по Донецку.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается.

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