В Калуге в Рождественскую ночь будут ходить восемь троллейбусов

В Рождественскую ночь в Калуге будут работать восемь троллейбусов. Об этом пишет газета «Весть» со ссылкой на городскую управу.

Общественный транспорт пойдет по маршрутам № 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 и 18.

Все троллейбусы после богослужения будут отправляться от площади Старый Торг.

Ранее, 2 января, пресс-служба холдинга «Российские железные дороги» (РЖД) сообщила, что Новый год в поездах встретили 75 тыс. пассажиров. Начальники поездов поздравили их по громкой связи. Также в вагонах-ресторанах подготовили праздничное меню, а дети получили подарки.

1 января стало известно, что на столичном городском транспорте в новогоднюю ночь было совершено более 1 млн поездок. Наибольшей популярностью у пассажиров пользовались метро и МЦК — на этих видах транспорта было совершено 820 тыс. поездок.