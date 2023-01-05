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Лев напал на дрессировщика во время представления в цирке в Сочи

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Фото: скриншот
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Лев напал на дрессировщика Алексея Макаренко во время представления в сочинском цирке. Видео с моментом нападения животного появилось 5 января в Telegram-канале «ЧП Сочи».

На арене цирка дрессировщики пытались укротить львов, но животные отказывались подчиняться.

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В итоге один из львов напал на дрессировщика со спины и укусил его. Мужчина упал. После этого к нему подбежал коллега и сумел отогнать животное.

Затем львов загнали в вольер. Пострадавший дрессировщик обратился в больницу. На его спине остались следы от зубов и когтей хищника.

В ноябре на дрессировщика Эдгарда Запашного напал тигр по кличке Рой. Мужчина пояснил, что животное не нападало с целью атаки, а просто махнуло лапой, а он в это время отвлекся на своего молодого помощника. Врачи диагностировали у Запашного порез на лице, глубина которого достигает кости.

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