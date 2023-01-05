СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

В Харьковской области днем 5 января прогремели взрывы. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Российское Министерство обороны пока не комментировало данную информацию.

Ранее в этот день воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Накануне воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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