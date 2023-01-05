Столтенберг заявил об опасности недооценивания России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 5 января заявил, что опасно недооценивать Россию. Об этом сообщает агентство Reuters.

«У нас нет никаких признаков того, что президент [России Владимир] Путин изменил свои планы и цели в Украине», — сказал Столтенберг.

В этой связи, по его словам, опасно недооценивать Россию.

Подполковник США в отставке Дэниел Дэвис 1 января заявил, что Украина не имеет сценария, по которому она могла бы одержать военную победу над Россией. По его словам, Вашингтону недопустимо вовлекаться в конфликт в качестве непосредственного участника независимо от того, как будет развиваться ситуация.

В конце декабря обозреватель Фрэнсис Семпа в статье для American Spectator заявил, что власти США начали признавать неизбежность поражения Украины в конфликте с Россией.

В ноябре Столтенберг заявил, что альянс хочет добиться приемлемого мирного соглашения для Украины.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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