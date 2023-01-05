В США сообщили о росте числа действующих нефтегазовых установок второй год подряд
В США второй год подряд растет число действующих нефтегазовых буровых установок. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на американскую нефтесервисную компанию Baker Hughes.
Количество установок в 2022 году достигло 779 единиц. Это на 33% больше, чем в 2021 году. Такой рост отмечается впервые с 2018 года.
При этом на неделе с 24 по 30 декабря число по сравнению с предыдущей неделей практически не изменилось. Нефтяных установок стало больше на одну (621 единица), а газовых — на одну меньше (156), уточняет «Нефть и капитал».
Ранее, 15 ноября, сообщалось, что в Соединенных Штатах две недели подряд росло число нефтяных и газовых буровых установок. А общее количество — 779 — является максимумом с марта 2020 года.
До этого, 9 ноября, сообщалось, что запасы бензина в США за неделю сократились до минимума с ноября 2014 года — на 0,9 млн баррелей, составив 205,7 млн баррелей.