Астрономы сняли туманность в созвездии Змеи с помощью телескопа VISTA

Астрономы сфотографировали туманность в созвездии Змеи в инфракрасном диапазоне. Исследование проводилось с помощью крупнейшего в мире обзорного телескопа VISTA, передает телеканал «Известия». Туманности — это огромные облака газа и пыли, из которых рождаются звезды. А изучение пылевых облаков позволяет больше узнать о формировании звезд.

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