В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена 5 января в нескольких регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

В частности, сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях.

Кроме того, воздушная тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Накануне воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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