Немецкий политолог указал на невозможность для Киева «вернуть» Крым и Донбасс
Директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг в статье для издания ZDF заявил, что возвращение территорий Крыма и Донбасса — нереалистичная задача для Киева.
Он упомянул о том, что Донбасс уже де-факто с 2014 года не украинский, потому его возвращение — сложная задача.
«В то время как освобождение Крыма, который <...> интегрирован в Российскую Федерацию <...> с 2014 года, вряд ли кажется реалистичным», — говорится в статье от 4 января.
Меллинг полагает, что Киеву придется расставить приоритеты, чтобы эффективно использовать ограниченные ресурсы.
В конце декабря обозреватель The Federalist Джонатан Тобин также назвал нереалистичной цель президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым и Донбасс.
В ноябре старший редактор The American Conservative Род Дреер заявил, что Киев должен прекратить призывы к возвращению Крыма под контроль Украины и пойти на переговоры для разрешения конфликта.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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