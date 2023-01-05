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В ДНР сообщили об уничтожении более 50 военных и артустановки ВСУ

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 50 человек, а также ряд единиц военной техники и вооружения, среди которых 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Об этом 5 января сообщила Народная милиция Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) в своем Telegram-канале.

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Как следует из сообщения, помимо артиллерийской установки, украинские войска потеряли радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-48), шесть единиц бронированной и автомобильной техники, а также два беспилотных летательных аппарата. Потери в живой силе противника составили более 50 человек.

Накануне, 4 января, представитель американской администрации высокого ранга подтвердил, что ВС РФ добиваются постепенного нарастающего прогресса в боевых действиях в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) в ДНР.

За день до этого официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие уничтожили две пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства в Краматорске ДНР.

2 января Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили более 70 иностранных наемников в Харьковской области и Донецкой Народной Республике (ДНР). Кроме того, на донецком направлении было уничтожено около 70 украинских военнослужащих.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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