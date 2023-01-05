Цена газа в Европе опустилась ниже $700 впервые с сентября 2021 года
Цена газа в Европе в начале торгов 5 января опустилась ниже $700 за 1 тыс. куб. м впервые с сентября 2021 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Общее снижение цены с начала дня составляет более 2,8%.
Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $696,3 за 1 тыс. куб. м.
В конце декабря консультант «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин объяснил, что биржевые цены на газ в Европе продолжают снижаться из-за высокого уровня заполненности подземных хранилищ газа, а также благодаря теплой погоде, что снижает потребление голубого топлива.
В свою очередь, замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, автор Telegram-канала IG Energy Игбал Гулиев сообщил «Известиям», что Европа будет уменьшать закупки трубопроводного российского газа, однако РФ сделает акцент на экспорте в Пакистан и Индию.
Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.
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