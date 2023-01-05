Самолет UTair совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за неисправности

Самолет авиакомпании UTair, следовавший рейсом Тюмень – Новый Уренгой, после вылета вынужденно вернулся в тюменский аэропорт и совершил там посадку из-за неисправности системы кондиционирования. Об этом 5 января сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Как следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале ведомства, инцидент произошел утром 5 января. Вынужденная посадка прошла в штатном режиме. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

20 декабря самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Гонконге из-за возгорания, которое, по предварительным данным, произошло из-за попадания птицы в один из двигателей лайнера.