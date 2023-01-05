ВСУ за 10 минут дважды обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) 5 января утром в течение 10 минут дважды обстреляли Донецк из 155-миллиметровых артиллерийских орудий натовского образца. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.
По данным ДНР СЦКК в Telegram-канале, шесть снарядов прилетело по Петровскому району, а спустя 10 минут три боеприпаса упали и в Киевском и Куйбышевском районах города.
Кроме того, утром ВСУ также обстреляли Петровский район из тяжелой артиллерии калибра 122 мм.
2 января в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ пострадали два человека.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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