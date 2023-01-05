Французские заводы перешли на круглосуточное производство теплых вещей
Во Франции трикотажные фабрики перешли на круглосуточную работу. Завод на юге страны сшил 40 тыс. свитеров и 400 тыс. пар носков. Теплые вещи пользуются спросом из-за экономии отопления, передает телеканал «Известия». Температуру в домах во Франции ограничили до +19 °C. На носочной линии производство за год увеличилось на 120 тыс. пар. После роста заказов фабрика дополнительно наняла 30 рабочих.
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