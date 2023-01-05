Пленные военные ВСУ рассказали о предательстве со стороны командования
Сдавшиеся в плен военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали 5 января «Известиям», как командиры бросили их на передовой.
«Кинули, как мясо <...>, сидите в окопе, наблюдайте», — заявил пленный Богдан Семенчук.
Он сообщил, что его батальон отстреливался во время штурма, но принял решение сдаться. Семенчук был ранен. Российские военные оказали ему первую медицинскую помощь.
Другой сдавшийся украинский солдат Николай Паноморенко, заявил, что командование даже не появлялось на позициях.
«[Президент Украины Владимир] Зеленский <...> как актер молодец <...> как президент — он вообще чудит», — добавил боец.
Накануне попавший в плен к российским военным боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии Виталий Лищук рассказал, что ВСУ открыли огонь по сдавшимся в плен сослуживцам.
В конце декабря военнопленный из четвертой танковой ВСУ Евгений Кривливый, что он и его сослуживцы в течение месяца просиживали дни в блиндаже «в холоде, в голоде» и никто к ним не приезжал.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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