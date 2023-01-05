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Кинолог дал советы для путешествий с животными зимой

Кинолог Уражевский рассказал, как подготовиться к путешествию с животными зимой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский 5 января рассказал, как подготовиться к зимнему путешествию с животными.

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Он отметил, что ключевая проблема — соль на улицах, поэтому животному необходимо обработать лапы специальным кремом с воском, а если есть возможность, то переносить через дорогу и гулять с собакой на чистому снегу. Если питомец гладкошерстный, необходимо подобрать ему теплую одежду.

При путешествии на автомобиле животное должно находиться в переноске, а не бегать по салону. «В сложной ситуации, при торможении животное может попасть под ноги, и <...> может случиться авария», — сообщил кинолог RT.

В путешествии на дальние расстояния желательно не менять еду животному, так как смена питания может привести к диарее и вызвать другие проблемы, сказал Уражевский.

Кроме того, в поездках важно не забыть про специальные документы: ветпаспорт и справки.

31 декабря кинолог, зоопсихолог, специалист по коррекции поведения собак, руководитель учебно-дрессировочного центра «Собачье дело» Юлия Исламова в разговоре с «Известиями» предупредила, что фейерверки могут причинять боль чувствительным ушам собаки.

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