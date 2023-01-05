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В Госдуме предложили ввести госзаказ на покупку единой школьной формы

Депутат ГД Останина заявила, что необходима система госзаказа на покупку единой школьной формы
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина заявила 5 января, что в России необходимо предусмотреть систему государственного заказа на покупку единой школьной формы

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Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство планирует ввести в России единую школьную форму.

«Если это ляжет бременем на плечи родителей, то что такое эта единая форма. Я уверена, что начинать надо будет с помощи производителей, с государственного заказа», — заявила Останина в разговоре с «РИА Новости».

Она отметил, что к дизайну формы должны быть привлечены не только чиновники и политики, но и сами школьники, которые предложат свои варианты одежды.

Останина полагает, что в качестве образца можно было рассмотреть советскую школьную форму, однако внести в нее изменения исходя «из требований и вызовов времени».

Депутат добавила, что стоит предусмотреть и специальную «облегченную» форму для южных регионов и «утепленные» варианты для северных субъектов.

В ноябре в «Роскачестве» рассказали «Известиям», что в России начали разрабатывать полноценный национальный стандарт (ГОСТ Р) на школьную форму. Ожидаются, что его подготовят к июню 2023 года, а утвердят — к концу 2024-го.

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