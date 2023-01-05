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Французский экспат указал на ничтожное влияние санкций Запада на жизнь россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Французский экспат Александр, на протяжении 20 лет живущий и работающий в РФ, 4 января рассказал журналистам телерадиокомпании RTL, что большая часть россиян не испытывает влияние санкций.

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«85% населения России потребляет местные продукты, поэтому ни в чем не испытывает недостатка. Средний класс и жители крупных городов немного изменили свою структуру потребления», — отметил Александр.

Он подчеркнул, что часть продуктов прибывает в Россию из Белоруссии, а косметические средства поступают из ОАЭ и Южной Кореи.

Кроме того, как сообщил в интервью экспат, место ушедших европейских компаний занимает азиатский и местный бизнес, что также смягчает эффект западных санкций.

Александр добавил, что российский менеджмент берет на себя управление предприятиями ушедших иностранных фирм. Таким образом, люди сохраняют рабочие места и продолжают получать зарплату.

Накануне бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт признал, что санкционная политика Евросоюза против России провалилась.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин указал на укрепление Россией своих позиций в экономике на фоне санкций. Он отметил, что вместе с экономическими издержками приходят и приобретения, что в конечном счете идет на пользу стране, так как таким образом укрепляется суверенитет государства в экономической сфере.

Санкции против России ужесточили после начала российской операции по защите мирного населения в Донбассе. Однако меры уже негативно сказались на самих странах Запада, где усугубился энергетический кризис, возник риск рецессии, рекордно выросли инфляция и цены.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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