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В Вашингтоне признали выгоду от вывода войск из Афганистана для США

Салливан: США труднее было бы помогать Украине, если бы их войска стояли в Афганистане
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Фото: Global Look Press/Dennis Hoffman
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Решение американского президента Джо Байдена о выводе войск из Афганистана впоследствии облегчило для Вашингтона проблему оказания помощи Украине. Такое мнение 4 января высказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью газете The Washington Post.

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По его словам, не случись бы этого, Соединенные Штаты Америки были бы уязвимы перед действиями РФ в регионе.

«Если бы мы до сих пор воевали в Афганистане, это было бы превосходной целью для России», — говорится в материале.

Салливан также отметил, что Вашингтон не стремится к военному столкновению с Россией.

Ранее, 25 декабря, президент совета по международным отношениям Ричард Хаасс в своей статье «Десять уроков из истории, которая возвращается» отметил, что в течение 30 лет власти США принимали неверные решения по ключевым вопросам. Так, по его словам, главным выводом прошедшего года должен стать тот факт, что история не просто повторяется, но еще и сохраняет способность удивлять.

До этого, 20 декабря, эксперт вашингтонского атлантического совета Харлан Уллман заметил, что США могут начать действовать в своих интересах на Украине по аналогии с тем, как они поступили, когда вывели свои войска из Афганистана.

27 октября заместитель главы Министерства иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что США и их союзники занимаются дестабилизацией ситуации в приграничных районах у Афганистана. По его словам, происходящее ― демонстрация концепции «контролируемого хаоса».

Еще 30 августа сотрудники посольства РФ в США заявили, что американскому правительству необходимо смириться с поражением в афганском конфликте. Вмешательство Вашингтона обернулось гуманитарной катастрофой, последствия которой могут затмить десятилетия вооруженного конфликта, добавили они.

Ситуация в Афганистане начала усугубляться, после того как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали спешный вывод своих войск в начале мая 2021 года. 15 августа 2021 года талибы (движение «Талибан», организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) взяли Кабул. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это освобождением страны. Президент Ашраф Гани в тот же день согласился подать в отставку и покинул страну. Позднее он объяснил, что сделал это, чтобы «прекратить бойню».

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