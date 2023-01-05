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Австралия заключила соглашение о покупке у США РСЗО HIMARS

ABC News: Австралия заключила соглашение о покупке у США РСЗО HIMARS
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Фото: Global Look Press/Sgt. Manuel Serrano
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Австралия подписала соглашение о покупке у США реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 5 января сообщил телеканал ABC News.

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«Австралия объявила в четверг, что она повысит свой оборонный потенциал, потратив более 1 млрд австралийских долларов ($700 млн) на новые передовые ракеты и ракетные системы, включая HIMARS американского производства», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что также заключена сделка о покупке в следующем году норвежских ракет Naval Strike Missile (NSM) для австралийских военных кораблей.

Ранее, 6 декабря, министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Соединенные Штаты Америки договорились о расширении своего военного присутствия в Австралии и сотрудничества между странами.

7 сентября почетный профессор Австралийского государственного университета Пол Дибб написал в своем докладе, что Австралии нужен план на случай ядерного удара со стороны России или Китая. По его словам, власти страны должны укрепить собственные возможности в области национальной безопасности и в разведывательных сообществах.

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