Посол Индонезии рассказал о подготовке к внедрению карт «Мир» в стране
Индонезия находится на стадии рассмотрения варианта использования карт российской платежной системы «Мир», рассказал в четверг, 5 января, индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.
«Мы знаем, что карты «Мир» используются уже во многих странах — в Турции, Вьетнаме, в СНГ. В Индонезии мы пока в процессе», — приводит его слова агентство «РИА Новости».
Дипломат добавил, что индонезийским банкам на данном этапе рекомендовано рассмотреть вопрос использования карт. Для этого, по его мнению, потребуется какое-то время.
Хосе Антонио Морато Таварес сообщил также, что сейчас около 40 тыс. россиян живут в Индонезии, преимущественно на Бали. Они находят способы проводить банковские операции.
Ранее, 28 декабря, зампред правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что в ближайшее время в России может начаться выпуск «Карты туриста» для осуществления безналичных расчетов иностранных граждан. По его словам, Центробанк активно занимается этим вопросом и «в ближайшее время это будет сделано».
23 декабря стало известно, что Кения готова рассмотреть возможность внедрения платежной системы «Мир» в торговле с Россией. Как отметил кенийский посол в Москве Бенсон Огуту, Кения готова прибегнуть и к альтернативным механизмам для торговли с Россией, чтобы сотрудничество Найроби и Москвы продолжалось.
До этого, 9 декабря, пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана сообщила, что в республике банкам выдано разрешение на проведение операций по платежным картам «Мир». При этом отмечалось, что операции с платежной системой «Мир» «останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций».
Карты национальной платежной системы используют в том числе в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и др. Вскоре карты «Мир» будут принимать в странах Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Китае. Как заявил 6 сентября вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, переговоры с этими странами уже ведутся.