The Hill назвало три главных угрозы для США в 2023 году

В 2023 году обострится риск серьезной конфронтации между США и Россией или Китаем. Об этом в среду, 4 января, написал директор Центра превентивных действий Совета по международным отношениям Пол Старс в статье для американского издания The Hill.

Отмечается, что в нынешнем году перед Соединенными Штатами Америки встают три основные угрозы. В первую очередь автор материала выделил угрозу реальной военной конфронтации с Россией или КНР, либо с обеими странами.

Также для американской стороны представляют угрозу сразу пять регионов, положение в которых может привести к применению ядерного оружия. Пол Старс отметил в этом списке потенциально возможное возобновление конфликта на Корейском полуострове, столкновение между Израилем и Ираном, война между Индией и Пакистаном, американо-китайская конфронтация в Южно-Китайском море, а также пограничные стычки с участием Китая и Индии.

Третьей угрозой автор посчитал распространения ядерного оружия и последствия других факторов, таких, как изменение климата. В статье говорится, что в настоящее время последствия изменения климата уже наблюдаются, в частности, в Сахеле, Сомали и Центральной Америке.

Ранее, 4 января, обозреватель Джеймс Рейнл в статье для Daily Mail написал, что американцы считают, что их ждет множество проблем в 2023 году. В материале сказано, что восемь из десяти жителей США уверены, что наступивший год будет периодом экономических трудностей, повышения налогов и роста бюджетного дефицита, а шесть из десяти считают, что цены будут стремительно подниматься

До этого, 2 января, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что военный конфликт с участием ведущих держав мира может начаться на Украине. Украина, Тайвань и Корейский полуостров — вот три места, где развитие событий может спровоцировать военный конфликт с участием ведущих держав мира, уточнил он.

29 декабря бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что в настоящее время мир оказался в состоянии «небезопасного хаоса», что создает риски третьей мировой войны. Квасьневский озвучил мнение, что прошлый миропорядок рухнул и подтверждением тому служат противоречия между Китаем и Тайванем, а также «единый Запад» с президентом США Джо Байденом у руля.