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Foreign Policy назвал главные задачи Байдена на 2023 год

Foreign Policy: администрация Байдена в 2023 году сосредоточится на поставках оружия Киеву
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Американский президент Джо Байден в 2023 году сконцентрируется на поставках вооружения на Украину. Об этом заявили аналитики издания Foreign Policy (FP).

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Как отмечает издание, Вашингтон стал крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву. Поэтому основная задача администрации Байдена заключается в поддержании стабильных поставок оружия для продолжения конфликта.

Вместе с этим американскому лидеру придется «сбалансировать обязательства». При этом потребуется взять в расчет уровень боеготовности Вооруженных сил США и повышенный контроль со стороны республиканцев в Конгрессе.

Также Байден будет вынужден обеспечить США достаточным объемом энергоресурсов, чтобы не избежать новых скачков цен внутри страны и за рубежом.

Кроме того, по мнению аналитиков FP, прослеживается тенденция на продолжение технологического соперничества с Китаем в области микроэлектроники, а также на недопущение распространения в мире ядерного оружия.

Между тем 3 января обозреватель Джеймс Рейнл в статье для Daily Mail написал, что американцы ожидают множество трудностей в 2023 году. Согласно опросу, в котором участвовали 1,8 тыс. человек, жители США пессимистично смотрят на перспективы развития экономики, политики, социальной и международной сфер страны и предрекают президенту Джо Байдену много проблем.

1 января Байден обнародовал в Twitter фото, на котором он поднимается по ступенькам Белого дома с чашкой и документами в руках. В подписи к нему говорится, что Байден «готов делать дела в 2023 году».

Пользователи раскритиковали публикацию, указав на то, что в США много проблем, обвинив Байдена в высокой инфляции и уничтожении среднего класса. Кроме того, они задались вопросом, какими достижениями президент Америки хвастается, если еда в стране продается по самой высокой исторической цене. Помимо этого, пользователи обратили внимание на то, что в результате политики Байдена американцы разоряются и с таким лидером страну ждут только инфляция, войны и отмывание денег.

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