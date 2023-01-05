Foreign Policy назвал главные задачи Байдена на 2023 год

Американский президент Джо Байден в 2023 году сконцентрируется на поставках вооружения на Украину. Об этом заявили аналитики издания Foreign Policy (FP).

Как отмечает издание, Вашингтон стал крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву. Поэтому основная задача администрации Байдена заключается в поддержании стабильных поставок оружия для продолжения конфликта.

Вместе с этим американскому лидеру придется «сбалансировать обязательства». При этом потребуется взять в расчет уровень боеготовности Вооруженных сил США и повышенный контроль со стороны республиканцев в Конгрессе.

Также Байден будет вынужден обеспечить США достаточным объемом энергоресурсов, чтобы не избежать новых скачков цен внутри страны и за рубежом.

Кроме того, по мнению аналитиков FP, прослеживается тенденция на продолжение технологического соперничества с Китаем в области микроэлектроники, а также на недопущение распространения в мире ядерного оружия.

Между тем 3 января обозреватель Джеймс Рейнл в статье для Daily Mail написал, что американцы ожидают множество трудностей в 2023 году. Согласно опросу, в котором участвовали 1,8 тыс. человек, жители США пессимистично смотрят на перспективы развития экономики, политики, социальной и международной сфер страны и предрекают президенту Джо Байдену много проблем.

1 января Байден обнародовал в Twitter фото, на котором он поднимается по ступенькам Белого дома с чашкой и документами в руках. В подписи к нему говорится, что Байден «готов делать дела в 2023 году».

Пользователи раскритиковали публикацию, указав на то, что в США много проблем, обвинив Байдена в высокой инфляции и уничтожении среднего класса. Кроме того, они задались вопросом, какими достижениями президент Америки хвастается, если еда в стране продается по самой высокой исторической цене. Помимо этого, пользователи обратили внимание на то, что в результате политики Байдена американцы разоряются и с таким лидером страну ждут только инфляция, войны и отмывание денег.