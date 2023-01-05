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В ДНР рассказали об основных получателях западного оружия в рядах ВСУ

Подполковник НМ ДНР Баевский: западное стрелковое оружие поступает в основном в части ВСУ, где воюют иностранцы
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Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
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Стрелковое оружие западного образца, поставляемое на Украину, в основном предназначено для формирований, в которых воюют иностранные наемники. Об этом в четверг, 5 января, заявил подполковник Народной милиции (НМ) депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский в интервью ТАСС.

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По его словам, натовское вооружение направляется преимущественно в части специального назначения, а также передается диверсионно-разведывательным группам.

«Естественно, им (иностранным наемникам — Ред.) удобнее использовать свое оружие. Они просто с ним больше тренировались, они с ним больше работали», — отметил Баевский

Между тем боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) чаще пользуются советскими огнестрелами — прежде всего, автоматами Калашникова различных модификаций. Собеседник агентства подчеркнул, что технические характеристики орудий разных стран сопоставимы, и решающим фактором является именно удобство эксплуатации.

Ранее, 30 декабря, офицер НМ Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что в районе Артемовска (украинское название Бахмут) и Соледара действуют группы наемников. Они хорошо экипированы, передвигаются на автомобилях Hummer и применяют оружие НАТО.

До этого, 26 декабря, Марочко заявил, что на Украине воюют наемники более чем из 30 стран. По его словам, в зоне боевых действий присутствуют немецкая, французская, итальянская и польская речь.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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