Заместитель министра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов 4 января опубликовал в своем Telegram-канале записи переговоров польских наемников, которых, по его словам, незадолго до новогодних праздников перебросили в Марьинку.

Как уточнил Безсонов, речь идет о двух группах польских наемников, численность которых составляла 120 человек. Украинское командование решило перебросить их на сложнейший участок, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери. На данный момент в живых остались только около 30 наемников.

Безсонов опубликовал радиоперехваты переговоров наемников.

«Куда мы попали?! Нам другое говорили… Тут прятаться негде. Связь глушится... Украинцы сбежали, а нас не предупредили. У нас потери. Большие потери… По нам бьют украинские минометы. Мы слышим направление залпа… Мы выходим к русским. Да, выходим… Нас разбили. Нас ждали!..» — расшифровал Безсонов высказывания поляков.

По его словам, информация о бедственном положении наемников стала доступна благодаря действиям разведки.

Ранее, 28 декабря, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что с начала спецоперации более 10 тыс. поляков приняли участие в боевых действиях на стороне Киева. Кроме того, по его словам, в настоящее время правительство Польши планирует декриминализировать участие своих военных в боевых действиях за пределами страны.

26 декабря офицер 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал, что в зоне проведения спецоперации на Украине воюют наемники более чем из 30 стран. Как он отметил, присутствует немецкая, французская, итальянская и польская речь.

До этого, 9 декабря, Марочко заявил, что иностранные наемники, недавно подписавшие контракт, начали под разными предлогами отказываться ехать в зону боевых действий в Артемовске. Он отметил, что Киев заманивает их туда обманом для компенсации потерь среди своих подразделений.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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