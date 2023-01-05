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Читатели Bloomberg обвинили Вашингтон в развязывании Третьей мировой войны

В США считают, что Белый дом открыто подталкивает мир к Третьей мировой войне
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Фото: РИА Новости/Алексей Агарышев
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Читатели агентства Bloomberg отреагировали на статью профессора Нила Фергюсона, заявившего, что США открыто подталкивают мир к началу Третьей мировой войны. Свое мнение они высказали в комментариях на сайте издания.

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Как отметил Фергюсон, США хотят переиграть Россию, Иран, а также Китай. Однако, по его мнению, лучше бы Вашингтон умерил свой воинственный пыл относительно конфликта на Украине.

«Действия России на Украине разоблачили мирового поджигателя войны — США. И это знаменует собой конец предполагаемой гегемонии США», — написал пользователь с ником Jonh Muir II.

Комментатор ApqlA считает, что пока Украину постепенно «делают необитаемой», а западная Европа замерзает и сокращает производства, США процветают.

«У нас в Америке всё будет только хуже. Посмотрите на лузера, который сейчас правит нами, окруженный своими маленькими миньонами. Все они выбраны по гендерному принципу, а не по способностям!» — подчеркнул User Name.

«Россия никогда не начнет Третью мировую войну!» — заявил пользователь Wpp105.

Ранее, 30 декабря, военный эксперт Роберт Фарли написал, что вероятность начала Третьей мировой войны в 2023 году увеличивается, в настоящее время существует пять возможных сценариев. Так, причиной начала войны, по мнению эксперта, могут стать ситуация на Украине, борьба Китая с Тайванем, конфликт Турции и Греции или же обострение конфликтов на Корейском полуострове, а также между Китаем и Индией.

Накануне бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что в настоящее время мир оказался в состоянии «небезопасного хаоса», что создает риски Третьей мировой войны. Квасьневский озвучил мнение, что прошлый миропорядок рухнул и подтверждением тому служат противоречия между Китаем и Тайванем, а также «единый Запад» с Байденом у руля.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик 30 декабря сообщил «Известиям», что США и их союзники привели мир на грань Третьей мировой войны. Депутат отметил, что Вашингтон поступает аморально, создавая «реальные угрозы мирового уровня для достижения своих геополитических целей». Однако Запад живет другими ценностями и следует извращенной идеологии, подчеркнул Белик.

До этого, 9 декабря, президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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