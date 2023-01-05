Глава ДНР Пушилин заявил о переводе почти всех раненых в Макеевке бойцов в другие регионы

Почти все российские военнослужащие, пострадавшие при обстреле в Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР), переведены на лечение в другие регионы. Об этом в четверг, 5 января, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, раненых в больницах Ростовской области и ДНР посетили замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Как рассказали врачи, пострадавшие в медицинские учреждения стали поступать быстро, поэтому им удалось своевременно оказать экстренную помощь.

«И бойцы, и командиры вели себя геройски, они спасли много своих сослуживцев», — добавил Пушилин в видеообращении в своем Telegram-канале.

В госпитале в ДНР под наблюдением специалистов остаются всего три человека, добавил врио главы республики.

2 января в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений ВС РФ в районе Макеевки. Изначально было известно, что в результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью погибли 63 российских военнослужащих.

Позже, 4 января, в оборонном ведомстве озвучили, что при обстреле Макеевки со стороны ВСУ погибли 89 российских военнослужащих. При этом, подчеркнули в МО, российская сторона ответным огнем уничтожила пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, из которой велась стрельба по Макеевке.

В настоящий момент организована работа комиссии по расследованию обстоятельств происшествия, рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

3 января в Самаре прошел митинг в память о погибших в Макеевке. После церковной службы собравшиеся почтили память солдат минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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