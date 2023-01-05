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Дрон КНДР вошел в бесполетную зону у офиса президента Южной Кореи

Yonhap: один из дронов КНДР в конце декабря попал в зону у офиса президента в Сеуле
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Фото: Global Look Press/Kim Jae-Hwan
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В бесполетную зону в Сеуле проник дрон из арсенала вооруженных сил КНДР. Об этом в четверг, 5 января, сообщает агентство Yonhap.

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Зона безопасности «P-73» располагается вокруг офиса южнокорейского президента Юн Сок Ёля. Ее радиус составляет примерно 3,7 км. Беспилотник подлетел с севера, однако не приблизился к ключевым охраняемым объектам.

Как отметили представители силовых структур Южной Кореи, инцидент произошел еще в прошлом месяце, при этом нарушений или серьезных угроз не было зафиксировано. Министр обороны Ли Чжон Соп уведомил главу государства о случившемся в ходе брифинга о мерах борьбы с беспилотной авиацией.

Ранее, 28 декабря, Ли Чжон Соп попросил прощения у сограждан за то, что Вооруженные силы не смогли достойно ответить на вторжение северокорейских дронов в воздушное пространство страны.

​​26 декабря стало известно о пересечении границы Южной Кореи дронами КНДР. В общей сложности было замечено пять беспилотников.

Тогда отмечалось, что для противодействия южнокорейские военные подняли в воздух легкий штурмовик КА-1, но по неизвестной причине он потерпел крушение в уезде Хёнсон, примерно в 140 км к востоку от Сеула. В общей сложности около 20 истребителей и вертолетов совершили боевой вылет, длившийся около пяти часов, но по итогу сбить дроны так и не удалось.

В минобороны Южной Кореи назвали инцидент провокацией.

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