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Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 7,5 тыс. м

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Фото: МЧС России
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Пепловый выброс на высоту до 7,5 тыс. м зафиксирован на вулкане Шивелуч на Камчатке в четверг, 5 января. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

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«Пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении вглубь полуострова. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что высота самой горы при этом составляет 3283 м.

В МЧС уточнили, что в настоящий момент выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Туристических групп в районе вулкана нет.

Ранее, 26 декабря, вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 4 км. В МЧС предупредили о выпадении пепла в поселке Ключи.

Также извержение вулкана Шивелуч на Камчатке было зафиксировано 20 ноября. На видео с частотой один кадр в минуту показано, как из жерла вулкана поднимается столб пепла и накрывает территорию вокруг. Высота пепла составила до 5 тыс. м.

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