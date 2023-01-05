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В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Воздушная тревога объявлена в четверг, 5 января, в четырех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

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Звуки сирены услышали жители Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Полтавской областей.

Накануне воздушную тревогу объявляли по всей Украине.

Также в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в ночь на подконтрольной Киеву территории Запорожья прогремели взрывы. По его словам, жители города сообщили о по меньшей мере шести взрывах.

3 января тревога также звучала в нескольких регионах Украины. Согласно опубликованной информации министерством цифровой трансформации, тревога была объявлена в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Днем ранее оповещение услышали жители Днепропетровской и Харьковской областей.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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