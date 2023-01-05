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Express: развертывание Россией ракет «Циркон» создаст угрозу морской обороне НАТО

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Развертывание гиперзвуковых ракет «Циркон» угрожает целостности морской обороны Североатлантического альянса. К такому выводу в среду, 4 января, пришла обозреватель британской газеты Express Алессандра Скотто.

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Отмечается, что крылатые ракеты «Циркон» могут двигаться со скоростью 8–9 Маха (9800–11 025 км/ч). При таком разгоне они будут невидимы для радиолокационных систем.

Между тем директор Института кризисных исследований Марк Алмонд еще в июле заявил изданию Newsweek, что наличие подобного вооружения у Москвы мешает западным государствам «зайти слишком далеко» в оказании военной помощи Киеву.

Президент РФ Владимир Путин отдал приказ отправить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный ракетами «Циркон», 4 января. По словам главы государства, этот шаг позволит защитить страну от потенциальных внешних угроз и будет способствовать обеспечению национальных интересов.

Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу, принимавший участие в церемонии отправки судна, в свою очередь уточнил, что фрегат пройдет по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. В это время будут организованы учения с использованием гиперзвуковых ракет.

«Адмирал Горшков» относится к фрегатам проекта 22350. Он пополнил состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ в июле 2018 года. В минувшем декабре фрегат совершил межфлотский переход и, после планового техобслуживания на Кронштадском морском заводе, прибыл в главную базу Северного флота — город Североморск.

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