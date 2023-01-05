Московские врачи прооперировали сотни пациентов в ЛНР за две недели

Московские врачи вернулись из Луганской Народной Республики (ЛНР) после двухнедельной командировки. Об этом в среду, 4 января, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

В состав мультидисциплинарной бригады вошло около 30 специалистов: хирурги, анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды, психиатры и другие медицинские работники. Отмечается, что за время пребывания в ЛНР они провели 1,5 тыс. консультаций пациентов, а также порядка 700 экстренных и плановых операций.

Медперсонал из столицы на постоянной основе присутствует в Донбассе. Врачи работают посменно: делятся профессиональным опытом с коллегами и оказывают всю необходимую поддержку населению. В общей сложности в программе помощи ЛНР и ДНР задействованы около 200 специалистов из 30 учреждений городского здравоохранения.

Кроме того, врачам из республик Донбасса предлагается пройти курсы повышения квалификации в Москве. Так, в настоящий момент сотрудники Луганской республиканской детской клинической больницы стажируются в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии. Образовательная программа рассчитана на месяц и включает как теоретическую часть, так и отработку практических навыков на базе профильных отделений института.

Также столичные клиники продолжают оказывать помощь детям Донбасса. В 2022 году лечение и реабилитацию в Москве прошли около 300 юных пациентов, доставленных из республик с помощью спецтранспорта или санитарной авиации.

Ранее, 25 декабря, военврач Западного военного округа (ЗВО) рассказал о своей работе в зоне спецоперации. За три месяца он помог более чем 250 военнослужащим, среди которых были бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В этот же день Министерство обороны России показало кадры работы врачей и медсотрудников ЗВО, которые оказывают помощь военнослужащим и мирным жителям. Отмечалось, что на территории развернутого в зоне боевых действий медпункта ежедневно работает отопление, обогрев и есть вся необходимая для спасения жизней техника.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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