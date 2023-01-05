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Эксперт рассказал о способах предотвращения обледенения автомобиля

Автоэксперт Шапарин посоветовал использовать смазки, чтобы избежать обледенения автомашины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин 5 января рассказал о способах, которые помогут избежать примерзания дверей и образования наледи на стеклах автомобиля зимой.

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В интервью радио Sputnik он объяснил, что в целях предотвращения образования наледи на окнах автомобиля можно нанести «антидождь» — специальное химическое водоотталкивающее средство. Оно создаст защитную пленку, благодаря которой на стекле будет оседать меньше жидкости, лед не намерзнет, и машину будет легче очистить.

Также Шапарин рассказал, что дворники можно защитить от наледи, подняв их после прибытия в пункт назначения. В таком случае вода с них будет стекать, и они не покроются льдом. Однако он посоветовал покупать новые дворники раз в сезон при активной эксплуатации.

Кроме того, остудив автомобиль после поездки, можно избежать образования наледи снаружи машины, добавил эксперт.

В качестве решения проблемы примерзающих дверей и обледеневших замков Шапарин предложил использовать силиконовую смазку и WD-40.

«Нужно силиконовой смазкой смазывать резиновые поверхности дверей и иметь запас WD-40, чтобы защитить замки от замерзания», — посоветовал эксперт.

Ранее, 17 декабря, руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский порекомендовал автомобилистам при отсутствии гаража оставлять машину на закрытых паркингах, где она будет защищена не только от минусовых температур, но и от угона и вредительства.

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