В Хабаровском крае изъяли почти тонну незаконно добытого краба

В Хабаровском крае правоохранители изъяли более 900 кг незаконно добытого краба. Об этом в четверг, 5 января, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Отмечается, что отлов был организован в акватории Татарского пролива. Противоправную деятельность осуществляли пятеро граждан, в отношении которых отдел дознания и административной практики ПУ ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная в составе организованной группы, причинившие особо крупный ущерб»).

Нанесенный ущерб оценивается в 8,7 млн рублей.

Ранее, 25 августа, в Кольском заливе Баренцева моря пограничники задержали группу рыбаков, незаконно перевозивших краба. У них при себе было 82 брикета с морепродуктами общим весом более 221 кг. Причиненный водным биоресурсам ущерб оценили в сумму, превышающую 6 млн рублей. В отношении подозреваемых возбуждено административное дело.

В конце июля на Камчатке были задержаны шесть браконьеров, которые незаконно добыли свыше 800 кг лосося. Ущерб от незаконных действий превысил 2,5 млн рублей.