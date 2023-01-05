Реклама
Прямой эфир
Армия
Экипажи Су-34 ВКС России отметили снижение активности ПВО Украины
Мир
Bloomberg узнало о намерении McDonald’s уйти из Казахстана
Общество
Гидрометцентр предупредил о морозах до –53 градусов в ряде регионов РФ
Мир
В ШОС заявили о готовности способствовать украинскому урегулированию
Мир
В Нигерии при крушении речного судна погибли десять человек
Общество
СК РФ расследует факт обстрела ВСУ Васильевки в Запорожской области
Мир
Пушков указал на растущее недоверие жителей ФРГ к властям республики
Армия
АПЛ «Пермь» с «Цирконами» могут передать ВМФ России в 2026 году
Происшествия
ВСУ выпустили по ДНР более 330 снарядов за сутки
Мир
Боевиков в Сирии уличили в подготовке провокации в Идлибе
Мир
В США рассказали о страхе поставлять Киеву ряд вооружений из-за России
Армия
«Отважные» сконструировали БПЛА для огневого поражения позиций ВСУ

Пушков высмеял заявление польского премьера о Бандере

Сенатор Пушков назвал формальностью критику Варшавой чествования украинцами Бандеры
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о 114-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры не имеет политического значения и носит формальный характер. Такое заявление сделал 4 января российский сенатор Алексей Пушков.

К военной службе — Один: почему язычество стало фундаментом неонацизма
Эксперт по религиям назвал самый разрушительный культ на планете

«Возмущение премьера Польши не стоит и ломаного гроша, поскольку не будет иметь никаких политических последствий. Это делается для проформы: вот, мол, Варшава отреагировала на празднование дня рождения Бандеры. Возмутилась типа и «выразила», — написал он в своем Telegram-канале.

В Киеве не обращают внимания на польское возмущение, добавил Пушков.

Ранее, 2 января, Моравецкий заявил, что при первой встрече напомнит своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления лидера украинских националистов Степана Бандеры. Таким образом он прокомментировал публикацию Верховной рады Украины относительно дня рождения Бандеры.

Поляки высмеяли Матеуша Моравецкого за его реакцию на чествование украинцами лидера националистов Степана Бандеры. Так, к публикации издания Gazeta.pl появились комментарии, в которых пользователи указывали, в частности, что премьер-министру следует быть осторожнее с критикой Бандеры.

Соответствующая запись появилась на странице Верховной рады Украины в Twitter 1 января. Она содержала фотографию украинского министра обороны Валерия Залужного на фоне портрета Бандеры. Позже, 3 января, запись исчезла из аккаунта рады.

При этом глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох стал оправдывать роль лидера украинских националистов Степана Бандеры в Волынской резне 1943 года. В этот же день в эфире польской радиостанции RMF FM он заявил, что с Бандерой «ситуация иная, чем с теми, кто несет непосредственную ответственность или виноваты в волынском преступлении».

24 декабря в заповеднике Львовской области рождественский вертеп дополнили фигурами Степана Бандеры и президента США Джо Байдена. Директор заповедника отметил, что Украина должна научиться в современной трактовке показать свою идентичность.

Бандера — один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). В последние годы пропаганда нацизма на Украине вышла на государственный уровень.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023