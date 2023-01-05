Пушков высмеял заявление польского премьера о Бандере

Высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о 114-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры не имеет политического значения и носит формальный характер. Такое заявление сделал 4 января российский сенатор Алексей Пушков.

«Возмущение премьера Польши не стоит и ломаного гроша, поскольку не будет иметь никаких политических последствий. Это делается для проформы: вот, мол, Варшава отреагировала на празднование дня рождения Бандеры. Возмутилась типа и «выразила», — написал он в своем Telegram-канале.

В Киеве не обращают внимания на польское возмущение, добавил Пушков.

Ранее, 2 января, Моравецкий заявил, что при первой встрече напомнит своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления лидера украинских националистов Степана Бандеры. Таким образом он прокомментировал публикацию Верховной рады Украины относительно дня рождения Бандеры.

Поляки высмеяли Матеуша Моравецкого за его реакцию на чествование украинцами лидера националистов Степана Бандеры. Так, к публикации издания Gazeta.pl появились комментарии, в которых пользователи указывали, в частности, что премьер-министру следует быть осторожнее с критикой Бандеры.

Соответствующая запись появилась на странице Верховной рады Украины в Twitter 1 января. Она содержала фотографию украинского министра обороны Валерия Залужного на фоне портрета Бандеры. Позже, 3 января, запись исчезла из аккаунта рады.

При этом глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох стал оправдывать роль лидера украинских националистов Степана Бандеры в Волынской резне 1943 года. В этот же день в эфире польской радиостанции RMF FM он заявил, что с Бандерой «ситуация иная, чем с теми, кто несет непосредственную ответственность или виноваты в волынском преступлении».

24 декабря в заповеднике Львовской области рождественский вертеп дополнили фигурами Степана Бандеры и президента США Джо Байдена. Директор заповедника отметил, что Украина должна научиться в современной трактовке показать свою идентичность.

Бандера — один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). В последние годы пропаганда нацизма на Украине вышла на государственный уровень.