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Bloomberg узнало о намерении McDonald’s уйти из Казахстана

Bloomberg: McDonald’s планирует уйти из Казахстана из-за нарушения поставок мяса из России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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McDonald's может уйти из Казахстана, поскольку из-за нарушения цепочек поставок рестораны в республике не могут закупать мясо из России. Об этом 4 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По информации агентства, американская компания запретила казахстанскому франчайзи покупать фарш у российских поставщиков, после того как McDonald's решил уйти из России из-за начала спецоперации по защите Донбасса.

С ноября 24 ресторана сети приостановили работу в Казахстане, ссылаясь на проблемы с поставками. Компания McDonald's отказалась от комментариев, отметило агентство.

Bloomberg написало, что ситуация осложняется тем, что франчайзи McDonald's в Казахстане Кайрат Боранбаев с марта проходит в республике по делу о хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

Ранее, 2 декабря, сообщалось, что сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» полностью восстановила долю, которую занимал McDonald’s на российском рынке. В пресс-службе компании заявили, что оборот в ноябре превысит показатели 2021 года.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта. 19 мая стало известно, что ресторанный бизнес уйдет сибирскому партнеру компании Александру Говору, работающему с сетью около 10 лет.

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