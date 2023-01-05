Пушилин сообщил об отправке почти всех пострадавших в Макеевке бойцов в другие регионы РФ

Большинство российских военнослужащих, пострадавших при обстреле в Макеевке, отправлены на лечение в другие регионы. Об этом 5 января заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Совместно с замминистра обороны РФ Виктором Горемыкиным и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в больницах Ростовской области и Донецкой Народной Республики посетили военнослужащих, которые были ранены в Макеевке в результате обстрела американскими ракетами HIMARS. <...> Почти всех уже перевели в другие регионы России», — сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, в данный момент в госпитале в ДНР под наблюдением специалистов остаются всего три человека.

Врачи рассказали, что раненые начали поступать очень быстро, благодаря чему им удалось своевременно оказать медицинскую помощь.

Пушилин также отметил боевой дух личного состава и командования. По его словам, российские военнослужащие спасли многих товарищей и теперь рвутся отомстить за погибших.

За день до этого Минобороны заявило, что при обстреле Макеевки в ДНР погибли 89 военнослужащих. При этом российская сторона ответным ударом уничтожила пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, из которой велась стрельба.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 2 января ударили по пункту дислокации подразделения ВС РФ в Макеевке, что привело к потерям в личном составе. В Минобороны РФ подчеркнули, что семьям погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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