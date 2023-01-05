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Зеленский не увидел причин для Запада не поставлять Киеву танки

Зеленский заявил, что не видит причин для Запада не поставлять Киеву танки
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Фото: commons.wikimedia.org/davric
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У партнеров Украины нет никаких причин не поставлять Киеву танки западного образца. Об этом 4 января заявил президент страны Владимир Зеленский.

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«Получим больше бронетехники, в том числе колесные танки французского производства. Это то, что дает четкий сигнал всем нашим партнерам: нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца», — сказал Зеленский в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что если Берлин не предоставит Киеву танки, то якобы получит конфликт на немецкой территории.

Также 4 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что Франция поставит Киеву колесные танки AMX-10RC и бронированные машины Bastion.

В этот же день сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон во время разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10RC.

23 декабря заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник назвал неубедительными доводы Германии об отказе в поставках танков. Мельник призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца пересмотреть решение о поставках боевых машин пехоты (БМП) Marder и танков Leopard. Он также заявил, что Украина нуждается в бронетранспортерах Fuchs и боевых машинах Wiesel.

До этого, 17 декабря, Шольц указал, что прекращение поставок БМП Marder и танков Leopard на Украину позволит предотвратить прямое столкновение России и НАТО. Германия при этом, по словам канцлера, готова продолжать поддерживать Киев, но не будет делать это в одиночку.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 11 декабря признал, что Киеву не удалось договориться с Германией о поставках танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным из-за обострениия ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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