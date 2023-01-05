Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе Запорожской области

В Мелитополе Запорожской области был слышен взрыв. Об этом в среду, 4 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Около 23:35 в Мелитополе и ближайшем пригороде был слышен мощный взрыв», — написал он в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Рогов также указал, что подробности произошедшего сообщит позже.

Мелитополь продолжает подвергаться нападениям диверсантов. Так, 12 декабря Владимир Рогов рассказал о том, что украинские диверсанты повредили мост в селе Константиновка в восточном пригороде Мелитополя. По его словам, у опоры моста была заложена взрывчатка.

Позже, 26 декабря, стало известно, что строительство объездной дороги Мелитополь – Константиновка в обход поврежденного украинскими диверсантами моста завершено.

В распоряжении «Известий» оказались кадры моста еще в поврежденном состоянии.

Кроме того, 23 декабря в центре Мелитополя перед входом в парк Горького взорвался автомобиль, по предположительной информации, марки Renault Duster. Рогов назвал взрыв автомобиля терактом. В результате происшествия пострадали два человека. О погибших сведений не поступало, уточнил он.

Также до этого, 24 ноября, в Мелитополе прозвучали два взрыва.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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