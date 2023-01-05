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В Госдепе возмутились большим количеством дипломатов России в США

Госдеп: США ждут от России принципа взаимности по числу дипломатов в представительствах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российских дипломатов больше в США, чем американских в РФ. Соответствующее заявление сделал в среду, 4 января, официальный представитель Госдепа Штатов Нед Прайс на брифинге.

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«Мы рассчитываем на то же количество в Москве, что у русских в США. Это принцип взаимности, который мы рассчитываем воплощать по всему миру в наших дипломатических отношениях», — сказал он.

Прайс подчеркнул, что США надеются увидеть прогресс в вопросе работы дипмиссий. Он добавил, что Россия наложила ограничения на количество персонала в диппредставительстве США, что ограничило возможности миссии.

Ранее, 9 декабря, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон может понизить уровень дипотношений с Москвой и выслать больше российских дипломатов. Преднамеренное ухудшение отношений с США не является выбором РФ, однако страна намерена действовать по принципу «око за око».

Месяцем ранее, 9 ноября, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что случаи запрета на въезд в Вашингтон российским дипломатам являются беспрецедентным давлением со стороны США.

В этот же день посол России в США Анатолий Антонов заявил, что теперь Госдеп требует от российских дипломатов за одну-две недели предупреждать о выезде из города и указывать свой точный маршрут. Даже при соблюдении этих условий можно получить отказ без объяснения причин.

14 октября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон не должен забывать о принципе зеркальности в случае любых дальнейших сокращений численности дипломатов посольства России в США.

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